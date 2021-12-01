"السديس" عن مكتبة المسجد النبوي: "نفائس المخطوطات" و"نوادر المطبوعات"

أكّد أهمية توفير كامل الخدمات للباحثين والزائرين وتفعيل الجانب التقني

أشاد الرئيس ‏العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تزخر به مكتبة المسجد النبوي من نفائس المخطوطات ونوادر المطبوعات، مؤكداً أهمية تقديم كامل الخدمات وأجودها للباحثين والزائرين.

وقال السديس: إن من شأن مكتبة المسجد النبوي أن تكون مقصداً لطلاب العلم من شتى بقاع العالم ولا سيما مع ما تحظى به من عراقة، وما تزخر به من نفائس العلوم، وما زادها شرفاً ومكانة موقعها بالمسجد النبوي الشريف، وما تحويه من إرث إسلامي وحضاري عظيم.





وأكد على مسؤولي المكتبة ومنسوبيها، العناية بها وتقديم أرقى الخدمات لقاصديها، وتفعيل الجانب التقني والعناية به خير ما يعينهم على ذلك، سائلاً الله -العلي القدير- أن يبارك في جهود الجميع ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.