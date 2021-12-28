تنبيهات "الماطرة" تتواصل.. جازان وعسير وحائل والباحة والعنوان "هطولات"

المركز الوطني: حالات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تواصلت خلال الساعات القليلة الماضية تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، تزامنًا مع الحالة الماطرة التي تؤثر في عدة مناطق؛ حيث نبه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية بمشيئة الله، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، بتكوّن سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية؛ حيث تبدأ الحالة -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 2 مساءً وحتى 10 مساءً.

وصدر لمنطقة عسير تنبيه آخر يُفيد بتكوّن أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.