الشيخ الشثري يحاضر عن الأمن الفكري في المعهد العلمي بالدرعية

شملت عدة دروس ومواقف

ضمن خطة وأنشطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما يتعلق بالأمن الفكري, ألقى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في مقر المعهد العلمي بمحافظة الدرعية محاضرة بعنوان "توجيهات منهجية لطلاب المعاهد العلمية"، بحضور طلاب المعهد وشملت عدة دروس ومواقف تخص طلاب العلم، كما شهدت المحاضرة تفاعلاً بطرح الأسئلة.

وكان في استقبال الشيخ الشثري عند وصوله مدير المعهد الشيخ خالد الرومي بالإضافة لوكلاء المعهد، كما سبق المحاضرة لقاء ودّي جمع الشيخ بمنسوبي المعهد من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري.

وفي نهاية المحاضرة قدّم مدير المعهد درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة الشيخ الدكتور سعد الشثري مثمنًا جهده وحضوره لإلقاء هذه المحاضرة, كما شكر مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري ووكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني على متابعتهم الدائمة لأنشطة المعهد وحرصهم على أدق التفاصيل من أجل أداء ومخرجات أفضل لطلاب جامعة الإمام ومعاهدها العلمية.