وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة عليه وعلى الوطن بالخير والمسرات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عيد الفطر

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24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 11:11 AM

سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة عليه وعلى الوطن بالخير والمسرات.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عيد الفطر

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