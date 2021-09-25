شرطة مكة تطيح بمقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحالته إلى فرع النيابة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.