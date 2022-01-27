"المرور" تطرح اليوم مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"

يستمر حتى الأحد المقبل.. ويمكن الحصول على الخدمة في ثلاث خطوات

تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة، من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ووفق حساب الإدارة على تويتر، يستمر المزاد حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 30 يناير 2022، ويمكن الحصول على الخدمة بالدخول إلى منصة "أبشر" واختيار الخدمات من "تبويب خدماتي"، ثم اختيار أيقونة "المرور"، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.