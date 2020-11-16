"السند" يطلق مسابقة "الصلاة نور" لمنسوبي الهيئة والأهالي بفرع مكة المكرمة

اشتملت على جوائز لعدد (٤٠) فائزًا لمن يجيب عن الأسئلة

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مسابقة الصلاة نور في كتابي الجامع في صفة الصلاة والوجيز في صفة الصلاة، وذلك بعد لقائه (عن بعد) بمنسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عبر البرنامج التقني الخاص بالرئاسة العامة بالصوت والصورة.

وتفصيلاً، اشتملت المسابقة على جوائز لعدد (٤٠) فائزًا لمن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالمسابقة.

وتتكون المسابقة من شقين الشق الأول: استهدف عموم منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ميدانيين وإداريين، والشق الآخر استهدف أهالي مدينة مكة المكرمة.

وتعد هذه المسابقة أحد برامج حملة الصلاة نور وفعالياتها والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شهر المحرم بمباركة كريمة من أصحاب السمو أمراء المناطق حفظهم الله.

من جانب آخر أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بما توليه حكومتنا الرشيدة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعمٍ لا محدود لمنسوبيها كما حظيت هذه المسابقة بعناية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .