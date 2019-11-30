"آل الشيخ": التقويم المستمر أثبت ضعف الطلاب في الاختبارات الدولية.. وهذه الحلول

قال: الوزارة نفذت أكثر من 25 ألف ورشة عمل على مستوى المملكة

قال وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ: إن استمرار التقويم المستمر في وضعه السابق لم يغير من حال التعليم، بل أثبتت النتائج انخفاض نتائج المملكة في الاختبارات الدولية في فترة التطبيق، وبالتالي تعديل اللائحة كان أحد الحلول المقترحة.

جاء ذلك أثناء لقائه، اليوم السبت، قيادات إدارات التعليم في ختام أعمال الورشة الموسعة للاختبارات الدولية والتحصيلية التي أجرتها الوزارة؛ لضمان مخرجات أفضل لتحسين نواتج التعليم وصورة المملكة دولياً، وتعويض خيبة 2018.

وأضاف: "نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية أثبتت أن طلبتنا لديهم ضعف كبير في الفهم القرائي والمهارات الكتابية، لذلك عممنا 5 دقائق تطبيقات كتابية لخمس حصص باليوم للصف الثاني والثالث الابتدائي، و10 دقائق تطبيقات كتابية لخمس حصص باليوم للصف الرابع والخامس الابتدائي؛ لتعزيز مهارات الكتابة والقراءة".

وتابع: "المعلم هو حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، وحتى نخرج ببرامج نوعية ذات جودة عالية صدر الأمر السامي بتحويل المركز الوطني للتدريب المهني إلى معهد له استقلاليته".

وشدد في حديثه قائلاً: "مهمتنا جميعا أن ينعكس جهدنا على مستوى الطالب في الصف".

وختم الدكتور حمد آل الشيخ بقوله: "نفذت الوزارة أكثر من 25 ألف ورشة عمل على مستوى المملكة في الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب والمدارس، وتؤكد جدية الوزارة ومنسوبيها في التعامل مع نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية، ورغبتها في رفع وتحسين مستوى الأداء".