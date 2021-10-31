"غوتيريس": حان الوقت للعودة إلى العمل بالدستور في السودان

طالب بتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة

‬ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، أن الوقت قد حان للعودة إلى العمل بالدستور في السودان.

وأشاد "غوتيريس" عبر "تويتر" بشجاعة العديد من المتظاهرين، الذين احتجوا سلمياً ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش.

ولفت الأمن العام إلى أن التقارير بشأن العنف مقلقة، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.