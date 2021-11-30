"هند الشويعر" مديرًا إقليميًّا للاتحاد العالمي للصم للمنطقة العربية

انتخب مجلس إدارة الاتحاد العالمي للصم، مسؤولة برنامج الصم ولغة الإشارة بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هند الشويعر، مديرًا إقليميًّا للاتحاد العالمي للمنطقة العربية، خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للمنطقة، الذي استضافته جمعية الإمارات للصم في أبو ظبي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العالمي للصم.

وانطلقت أعمال الاجتماع الذي أداره كل من هند الشويعر المديرة الإقليمية للمنطقة العربية، بالاشتراك مع كاسبر برجمان نائب رئيس الاتحاد العالمي للصم. بالتصويت على اختيار شعار الأمانة الإقليمية للمنطقة العربية، والذي فاز بتصميمه الأصم الأردني حسام محمد عواد الفرا، وتم اعتماده شعارًا رسميًّا للأمانة الإقليمية للمنطقة العربية في الاتحاد العالمي للصم.

وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للأمانة الإقليمية للمنطقة العربية في الاتحاد العالمي للصم مكون من ثلاثة أعضاء وهم: هند الشويعر من السعودية- المديرة الإقليمية للمنطقة العربية. وإيمان الصوباني من الأردن- عضو منتخب، وفيصل المري من قطر- عضو منتخب.

جدير بالذكر أن هند الشويعر هي مسؤولة برنامج الصم ولغة الإشارة بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وهي فتاة صماء ومن أبرز الناشطين في مجال حقوق الصم ولغة الإشارة، وعضوة في العديد من الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية ومنها المدير الإقليمي للمنطقة العربية في الاتحاد العالمي للصم 2014م، وحتى الآن عضو الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وعضو الاتحاد العالمي للصم، والجمعية العالمية لمترجمي لغة الإشارة WASLI.