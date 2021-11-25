طيران ناس يوقع عقد رعاية مع روتانا كناقل جوي رسمي لجميع فعالياتها داخل المملكة.

بهدف تفعيل النشاطات الترفيهية في المملكة.

بحثًا عن التميز، وفي ظل النجاحات الكبيرة التي تحققها "هرم شركات الإنتاج" روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن أجل استكمال وتأمين احتياجات طاقمها ونجومها في شتى الجوانب، قامت شركة "روتانا" وشركة "الوسائل السعودية" للدعاية والإعلان، الوكيل الإعلاني الحصري لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بتوقيع اتفاقية شراكة مع "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، ليكون "طيران ناس" ناقلًا جويًا رسميًا لحفلات "روتانا" في المملكة العربية السعودية؛ التزامًا من الطرفين بدعم وتطوير قطاعي السفر والسياحة والترفيه والموسيقى في المملكة، وما في ذلك من فائدة مرجوّة للجميع.

من جهته، أوضح محمد آل إسماعيل المدير التنفيذي لشركة "الوسائل السعودية" الوكيل الإعلاني الحصري لشركة "روتانا" للصوتيات أنهم يسعون إلى تحقيق تطلعات عملائهم؛ من خلال جلب الرعايات والتخطيط لاستدامتها، ودعم توجهاتهم الحالية والمستقبلية لمشروعاتهم، والترويج لها وفق استراتيجيات إعلانية تحقق أهدافهم التسويقية، مؤكدًا أن فريق عمل شركة "الوسائل السعودية" يمتلك خبرة تراكمية كبيرة تؤهله لتقديم العديد من الخدمات النوعية للعملاء التي من شأنهم تحقيق أهدافهم.

تعليقًا على هذه الشراكة، أكد نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي في "طيران ناس" موسى بحري على أهمية المساهمة في رعاية الفعاليات السياحية والترفيهية في المملكة ودعمها؛ نظرًا لما تشكله من أهمية كبرى عند الشباب السعودي الذي يعتبر بدوره أساس المجتمع، وركنًا رئيسًا من أركانه.

كما أكد "بحري" أن شركة "روتانا" تُعد أكبر وأقوى الشركات العربية في مجال الإنتاج الفني والموسيقي، ولها دور فاعل في تفعيل النشاطات الترفيهية في مناطق المملكة كافةً، واعتبر أن الشراكة معها تُعزّز التواصل مع ضيوف "طيران ناس" وشركائه في قطاع الطيران والسياحة والسفر، وأنها تُعد إحدى المبادرات المهمة التي تقوم بها الشركة لتمكين حضور قطاع الطيران في كل المناسبات والفعاليات في المملكة.

من جانبه، أكد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ"روتانا" للصوتيات والمرئيات أن هذه الاتفاقية هي في مضمونها وميزاتها تصبّ لصالح الجمهور السعودي الذي نهدف جميعاً لإسعاده، حيث سيتم من خلال الاتفاقية تسهيل مهمة وصول طاقم ونجوم وكوادر الحفلات والمناسبات بمختلف توجهاتها في مواعيدهم، لاسيما في ظل كثافة كم الحفلات وضغوطات الحجوزات والسفر، وفي هذا أيضًا تنشيطًا للقطاع السياحي والترفيهي والثقافي، حيث سيسهل من مهمة وصولنا إلى الجمهور في كل مناطق المملكة.

وأضاف سالم الهندي: "دأبت روتانا منذ تأسيسها وانطلاقتها على أن تكون في صدارة شركات الإنتاج الموسيقي والترفيهي، لذلك في كل فترة نواكب المستجدات، ونبرم على أساسها العقود والاتفاقات.. بالتالي نحن سعداء اليوم أن يكون طيران ناس شريكًا استراتيجيًا جويًا رسميًا لحفلات روتانا في المملكة العربية السعودية".