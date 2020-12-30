سفارة المملكة في اليابان تؤكّد سلامة المواطنين من زلزال إيباراكي

أهابت بالسعوديين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

أكّدت سفارة المملكة في اليابان، سلامة المواطنين من الزلزال الذي وقع في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، ولله الحمد.

وأضافت: نهيب بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع.

سفارة المملكة العربية السعودية

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 10:46 AM

أهابت بالسعوديين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

سفارة المملكة في اليابان تؤكّد سلامة المواطنين من زلزال إيباراكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّدت سفارة المملكة في اليابان، سلامة المواطنين من الزلزال الذي وقع في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجة.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Ibaraki بقوة (5.6) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، ولله الحمد.

وأضافت: نهيب بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع.

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سفارة المملكة العربية السعودية

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