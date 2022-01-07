كورونا عربيًّا: تونس تسجِّل 2469 إصابة.. والجزائر ترصد 491 حالة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت تونس 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 738442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25643.

فيما سجَّلت الجزائر 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 221316، والوفيات 6325.

كورونا فيروس كورونا الجديد

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07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 11:50 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا عربيًّا: تونس تسجِّل 2469 إصابة.. والجزائر ترصد 491 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجَّلت تونس 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 738442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25643.

فيما سجَّلت الجزائر 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 221316، والوفيات 6325.

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كورونا فيروس كورونا الجديد

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