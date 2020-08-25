محافظ صبيا يطلع ميدانياً على سير أعمال إدارة التعليم والوقوف على استعداداتها

ناقش تقديم الخدمات التعليمية والتربوية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة بالمحافظة

اطّلع محافظ صبيا منصور بن زيد الداود على استعدادات وجاهزية مكتبي تعليم صبيا بنين وبنات لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتقى المحافظ خلال زيارته اليوم مبنى إدارة تعليم صبيا بمدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومدير ومديرة مكتبي تعليم صبيا بحضور المساعدين للشؤون التعليمية بنين وبنات.

واطلع الداود على دور إدارة التعليم في دعم أعمال المكتبين لتقديم الخدمات التعليمية والتربوية لأكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة بالمحافظة؛ حيث استعرض مدير مكتب التعليم بنين ومديرة مكتب التعليم بنات خطط واستعدادات المدارس لبدء العام ١٤٤٢هـ، وآلية القبول والتسجيل.





كما استمع الداود أيضًا لشرح عن خطط واستعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، وآلية القبول والتسجيل، وآلية تسليم المقررات وفق الجداول الزمنية المحددة لتوزيعها لكل صف دراسي، وتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك آلية متابعة الطلاب من المنازل ودعم المعلمين لطلابهم من خلال القاعات الافتراضية ومنصة مدرستي، واطّلع على تجهيزات العيادات الصحية في المدارس.



كما التقى الداود بمقدمي خدمة برنامج تواصل بالإدارة، واستمع لشرح عما تم إنجازه من طلبات وشكاوى سواء للمعلمين والمعلمات أو لأولياء الأمور والمراجعين؛ حيث بلغ عدد التذاكر المنجزة عبر برنامج تواصل خلال جائحة كورونا وتعليق الحضور لمقارّ العمل 1400 طلب.

وأشاد محافظ صبيا بدعم ومتابعة أمير منطقة جازان وسمو نائبه وحرصهما على تقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين، وبجهود إدارة تعليم صبيا ودورها في تقديم خدماتها لـ9 محافظات عن طريق 10 مكاتب تعليم بمنطقة جازان، معبرًا عن سعادته بما لمسه من جاهزية واستعداد للعام الدراسي الجديد في كافة الجوانب، ومقدمًا شكره لإدارة التعليم وكافة منسوبي ومنسوبات مكتبي تعليم صبيا للبنين والبنات.