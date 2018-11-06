هيئة الرياضة: المرداسي مدان.. ولا صحة لبراءته

أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي.
وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر حسابها في تويتر: "لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، ونؤكد أنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية".
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بعد أنباء راجت عن براءته
آل الشيخ: المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم
أكد تركي آل الشيخ عدم صحة الأخبار المتداولة عن براءة الحكم فهد المرداسي في قضية الرشوة.
وكتب عبر تويتر: "للتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر!".
وأضاف: "أنا شخصيًّا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي.. وهم معروفون".
وكانت أنباء راجت في تويتر عن براءة الحكم المرادسي.
أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي.
وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر حسابها في تويتر: "لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، ونؤكد أنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية".
...........................................
بعد أنباء راجت عن براءته
آل الشيخ: المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم
أكد تركي آل الشيخ عدم صحة الأخبار المتداولة عن براءة الحكم فهد المرداسي في قضية الرشوة.
وكتب عبر تويتر: "للتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر!".
وأضاف: "أنا شخصيًّا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي.. وهم معروفون".
وكانت أنباء راجت في تويتر عن براءة الحكم المرادسي.