هيئة الرياضة: المرداسي مدان.. ولا صحة لبراءته

أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي.



وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر حسابها في تويتر: "لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، ونؤكد أنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية".

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بعد أنباء راجت عن براءته

آل الشيخ: المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم

أكد تركي آل الشيخ عدم صحة الأخبار المتداولة عن براءة الحكم فهد المرداسي في قضية الرشوة.

وكتب عبر تويتر: "للتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر!".

وأضاف: "أنا شخصيًّا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي.. وهم معروفون".

وكانت أنباء راجت في تويتر عن براءة الحكم المرادسي.