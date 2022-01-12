قبيل البيان الأمريكي المرتقب.. خام "برنت" يقترب من 84 دولاراً للبرميل

إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد يرتفع إلى 11.8 مليون برميل يوميًا في 2022

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات الأربعاء، وذلك في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد يرتفع إلى 11.8 مليون برميل يوميًا في 2022، ثم إلى مستوى قياسي 12.4 مليون برميل يوميًا في 2023.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.1% إلى 83.82 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، وذلك بعدما سجلت 84.01 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.27% عند 81.44 دولار للبرميل.

ووفق رويترز، كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يناير الجاري، فيما زادت مخزونات البنزين 10.9 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.