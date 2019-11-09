وعكة صحية تبعد "العتيبي" عن التعليق على ذهاب نهائي آسيا

تسببت وعكة صحية في إبعاد المعلق فهد العتيبي على قناة الاتحاد الآسيوي والتي تنقل نهائي إياب أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا منتصف الشوط الأول وتغييره بزميل آخر ليكمل التعليق على المباراة.

وكان المشاهدون قد لاحظوا منذ انطلاق شوط المباراة الأول تغييرًا في صوت المعلق العتيبي، حيث اعتذر وغاب الصوت أكثر من مرة، وبيّن أنه يعاني مشكلة صحية أدت إلى تغير صوته قبل أن ينقطع التعليق تمامًا لبعض الوقت ليعود معلق آخر ليكمل المهمة.

وتم تغيير العتيبي بالمعلق عبدالله الحربي والذي اعتذر عنه وأكد أنه يعاني بسبب وعكة صحية تسبب له في مشكلة بالصوت.