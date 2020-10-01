خلال لقاء إعلامي .. وكلاء السديس: هذه خطة الرئاسة لاستقبال المعتمرين

تعتمد على عدة محاور الإداري، الوقائي، والتطهير، والتوعية، والتفويج

أعلن وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقدته الرئاسة العامة "عن بعد" وحضره عددٌ من الإعلاميين، اليوم الخميس في مكة المكرمة، حيث ترأس اللقاء نيابة عن الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، والذي رحب بالإعلاميين، وشكرهم على تعاونهم.

وأكد المنصوري أن خطة الرئاسة خلال موسم العمرة هذا الموسم الاستثنائي تعمل على تحقيق عددٍ من المحاور، مع الحرص على تنفيذ خطتها المعدة دون عوائق تُذكر، وأن تكون إمكاناتها متاحةً لجميع قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها.

وأشار المنصوري إلى أن خطة الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين مكونة من عدة محاور أهمها: (المحور الإداري، والمحور الوقائي، ومحور التطهير، والتوعية، والتفويج).

فيما ذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد أن الرئاسة العامة جنّدت ما لا يقل عن (١٠٠٠) موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام، وتحدث عن التطوير الإداري والمالي بالرئاسة العامة.

وأوضح المحيميد أن العمل داخل المسجد الحرام سيكون بنظام الورديات، فالوردية الأولى يبدأ عملها من الساعة (٥:٣٠) صباحًا إلى وقت صلاة الظهر، والوردية الثانية إلى الساعة (٧:٣٠) مساءً، والثالثة إلى (٢:٣٠) صباحًا، وتخدم (٢٠٠٠) معتمر، وعدد المشرفين في كل وردية (١٢٥) مشرفًا، حيث إن جميع مشرفي التفويج التابعين للرئاسة العامة منسقون مع المشرفين بوزارة الحج والعمرة.

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني بدوره أن جهود الرئاسة في نشر الوسطية والاعتدال، ونشر الوسائل العلمية والتطويرية من خلال عدة طرق؛ أهمها: ما يقدم من دروس ومناهج علمية في معهد وكلية الحرم المكي الشريف والاهتمام بالمنصات التعليمية، والدعم غير المحدود من حكومة المملكة لمنهج الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة المحبة والتسامح.

فيما أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي، فتح برامج الزيارات لمعرض الحرمين الشريفين، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومكتبة المسجد الحرام، تدريجيًا من تاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

أما محور التطهير فذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام الأستاذ محمد بن مصلح الجابري أن غسل المسجد الحرام سوف يكون (10) مرات يوميًا قبل وبعد أفواج العمرة، وغسل دورات المياه (6) مرات يوميًا، وتعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة، وتعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات، وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول.

وبيّن الجابري أن محور الوقاية تتشارك فيه جميع وكالات الرئاسة، من خلال قياس درجات الحرارة بالكاميرات الحرارية الموجودة على جميع مداخل المسجد الحرام، واستمرار منع الاعتكاف والافتراش داخل المسجد الحرام، ومنع دخول المأكولات والمشروبات داخل المسجد الحرام، وإعادة فتح المشربيات وفق الإجراءات الصحية مع استمرار العبوات، وترتيب الصفوف بشكل متباعد لمنع التقارب بما يقلل فرص العدوى، وإعادة تنظيم الحشود لتوزيع الكثافة في أنحاء المسجد الحرام، ورفع مستوى التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة، واستمرار منع العمل بالشاشات التي تعمل باللمس.

كما أكد الجابري أن الرئاسة خصصت الرقم (1966) للبلاغات، وتقوم بمتابعة ارتداء الكمامات الواقية والقفازات، وفحص جميع دافعي العربات من فيروس كورونا مع لبس الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة.

وعن الرسائل الإعلامية قال وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والإعلام عادل بن عبيد الأحمدي: تهتم الرئاسة العامة بجانب التوعية، وفي هذا المحور سوف تقوم ببث رسائل توعوية عبر الشاشات الموجودة في المسجد الحرام، ونشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعمل حملات ومبادرات، وتوزيع مطويات توعوية وقائية عن فيروس كورونا.

فيما أكد وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي استخدام الرئاسة للوسائل التقنية في نقل الخطب لعامة المسلمين عوضًا عن الحضور وذلك عن بعد، وقال: هناك تطوير وفق الخطة المعتمدة ودعمها تقنيًا، ولا تطلق أي خدمة حتى تمر على ضوابط الأمن السيبراني واعتمادها.

أما الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري فأكد جاهزية المحتوى التوجيهي والإرشادي للمعتمرين والمتعلق بعباداتهم، من خلال شاشات العرض الموزعة بالمسجد الحرام وساحاته، وأنه تم توفير مسار الإفتاء؛ يشارك فيه مدرسو المسجد الحرام.

وحول محور التفويج والخطة التي سوف تطبقها الرئاسة للطواف قال سعادة وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي: سوف يكون الطواف على مسارين فقط بمعدل (١٠٠) شخص كل (١٥) دقيقة للسبعة الأشواط، وبالتالي يكون مجمل الطائفين يصل إلى (٤٠٠) شخص في الساعة للسبعة أشواط، ليصل العدد في (١٥) ساعة المخصصة للطواف في اليوم إلى (٦) آلاف طائف، مع إمكانية زيادة مسار ثالث بمعدل (١٥٠) شخصًا لكل (١٥) دقيقة للسبعة الأشواط، وبالتالي يكون مجمل الطائفين سوف يصل إلى (٦٠٠) شخص في الساعة والتي تحقق (٦) آلاف طائف كل (١٠) ساعات.

وأخيرًا وصف مدير عام الإدارة العامة للحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي دخول المعتمرين إلى المسجد الحرام؛ وأنه سيكون من باب أجياد، وباب الملك فهد، ثم توجيهُهم إلى نقاط التجمع بالداخل، وتوزيع الأفواج في مناطق التجمع داخل توسعة الملك فهد، بحيث تكون كل منطقة تستوعب (١٠٠) معتمر، ثم توجيه الأفواج من نقاط التجمع بداخل توسعة الملك فهد إلى نقطة التجمع بصحن المطاف بمعدل (١٠٠) شخص لكل فوج، ثم توجيه الفوج من نقطة التجمع بصحن المطاف إلى المسارين المخصصة للطواف والتي تستوعب (١٠٠) طائف، وبعد الانتهاء من الطواف يتم توجيه الفوج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، ثم توجيه المعتمرين من مصلى سنة الطواف إلى المسعى، لإكمال مناسك العمرة، وبعد الانتهاء من العمرة يَتمّ توجيه المعتمرين إلى المخارج المحددة للعودة لنقطة البداية.