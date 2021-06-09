بلدية ظهران الجنوب تستعيد 44 ألف متر من الأراضي الحكومية

عبارة عن جدران حجرية وشبوك.. وأُزيلت بمشاركة قوة أمنية

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم أراضي حكومية، تبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط النازحين وقرية الطلحة شمال المحافظة، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة. وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.