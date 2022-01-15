بإقبال تجاوز 206 آلاف زائر.. مهرجان ربيع النعيرية يختتم فعالياته

القوات الملكية البرية شاركت بركن خاص لعرض المدرعات والآليات

اختتمت، مساء أمس، فعاليات مهرجان ربيع النعيرية في نسخته العشرين لهذا العام تحت عنوان "روح التراث وعبق الماضي"، وسط إقبال تجاوز 206,505 زائرين من جميع مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون، شهدوا الفعاليات والأنشطة التي تضمنها المهرجان.



وتضمنت فعاليات المهرجان خلال تسعة أيام، مشاركات مختلفة للعديد من الإدارات والجهات؛ منها القوات الملكية البرية بركن خاص لعرض المدرعات والآليات وأمسيات شعرية وإنشادية بصفة يومية. فيما شهدت خيمة المعارض المصاحبة حضورًا لافتًا ومميزًا من زوار المهرجان، إضافة إلى القرية الشعبية التي قدمت للحضور التراث العربي والحرف اليدوية القديمة.



وتميز المهرجان بفعاليات جذبت الكثير من الزوار مثل عروض الخيول وركوب الإبل وسباقات الهجن والقرية التراثية، ومشاركة الأسر المنتجة، ومسرح الأسرة والطفل، ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية، والعديد من الألعاب والمسابقات الهوائية والمائية للأطفال، وأركان أخرى متنوعة.



وقدّم مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الحالية حُلة جديدة للجمهور والحضور بإطار تراثي ونمط أثري خاص به؛ لإبراز صورة جيدة عن محافظة النعيرية وحضورها السياحي وإحداث رواج اقتصادي فيها؛ لكونه وجهة مميزة ومناسبة للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة في أجواء المنطقة الشرقية والمحافظة في هذا الوقت من كل عام.