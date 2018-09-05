جمعية الكشافة تستعرض خطط مفوضياتها للعام القادم

"الحربي": تنسجم مع رؤية 2030 في محاورها الثلاثة

استعرض الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، يوم أمس بمقر الجمعية بالرياض، خطة الجمعية للعام 1440هـ، مع مفوضي الجمعية.

وقال "الحربي": إن الخطة اشتملت على العديد من الفعاليات التي يُنتظر أن تسهم في تعزيز القيم التربوية، وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة، وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع لدى المستهدفين كل بحسب مرحلته العمرية.

وأضاف الأمين العام المساعد: إن خطة الجمعية للعام 1440هـ، تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبما يتفق ومهمة الكشافة التي تسعى إلى الإسهام في تربية الشباب من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة؛ وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل، حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذواتهم كأفراد فاعلين يلعبون دوراً مهماً في بناء المجتمع.

من جهته، أكد الأمين العام للجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الخطة جاءت لتحقيق جملة من الأهداف والرؤى؛ ومن أهمها الإسهام مع الكشافة العالمية من أن تكون الكشافة بحلول عام 2023 الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم، على أساس قيم مشتركة، وبما يتفق مع الأولويات الاستراتيجية للكشافة العالمية التي تعمل على: مشاركة الشباب، وتوفير البرامج التربوية، والتنوع والاندماج، والأثر الإيجابي، والاتصالات والعلاقات، والحوكمة.