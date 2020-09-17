كورونا في 5 دول.. 987 وفاة جديدة بالبرازيل و300 بالمكسيك

إصابات جديدة: 477 في تونس و13 بموريتانيا و9 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء، تسجيل 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع مجمل الوفيات إلى 134106.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 36820، لتبلغ إجمالًا أربعة ملايين و419083 حالة.

المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و300 وفاة يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 680931، والوفيات إلى 71978.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ مبينة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 14 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقابل 16 في اليوم السابق؛ فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 85223؛ في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

موريتانيا

سجلت موريتانيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7332 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 161.

تونس

سجلت تونس 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 8100 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات 129 حالة.