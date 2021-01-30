"الأرصاد" يبشر بحالة مطرية جديدة تستمر عدة أيام

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن توقعاته بحالة مطرية تداهم أجواء المملكة بداية من منتصف الأسبوع.
وقال المركز: بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق شمال وغرب #المملكة، وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق #المملكة.
المركز الوطني أكد أنها ستؤثر على مناطق عدة بالمملكة
كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن توقعاته بحالة مطرية تداهم أجواء المملكة بداية من منتصف الأسبوع.
وقال المركز: بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق شمال وغرب #المملكة، وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق #المملكة.