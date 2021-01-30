





14

المركز الوطني أكد أنها ستؤثر على مناطق عدة بالمملكة

"الأرصاد" يبشر بحالة مطرية جديدة تستمر عدة أيام

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن توقعاته بحالة مطرية تداهم أجواء المملكة بداية من منتصف الأسبوع.

وقال المركز: بمشيئة الله حالة مطرية متوقعة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم، تؤثر على مناطق شمال وغرب #المملكة، وتستمر لعدة أيام لتشمل مناطق وسط وشرق #المملكة.