"موبايلي" توفر أضخم إنتاجات هوليوود وبوليوود لعملائها

بالشراكة مع "ستارز بلاي"

أعلنت شركة "موبايلي" عن شراكتها الجديدة مع منصة "ستارز بلاي"، لتوفير أضخم إنتاجات استديوهات هوليوود وبوليوود، عبر المنصة الترفيهية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُعنى بتقديم المحتوى التلفزيوني، وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة.

وسيُتاح لعملاء "موبايلي" التسجيل في منصة "ستارز بلاي"، والدفع مباشرة من خلال حساب "موبايلي" الخاص بهم؛ للاستمتاع بأكثر من 10 آلاف ساعة من أفضل إنتاجات هوليوود وبوليوود السينمائية، ولمشاهدة البرامج التلفزيونية في نفس توقيت عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يوفر مجموعة واسعة من الأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال الترفيهية والعديد من الإنتاجات العربية المميزة، والتي تُبث جميعها بشكل متواصل دون إعلانات، مع وجود خيارين لدقة العرض (عالي الجودةHD وفائق الوضوح 4K).

ويتمتّع عملاء "موبايلي" من خلال منصة "ستارز بلاي"، بمجموعة مميزة من أبرز المسلسلات العالمية الحائزة على العديد من الجوائز مثل: مسلسل "Vikings" الذي يُعرض بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة، والموسم الأخير من مسلسل "The Big Bang Theory"، إضافة إلى عدد من كلاسيكيات المسلسلات التلفزيونية مثل "Friends" و"Grey’s Anatomy".

كما توفّر المنصة واجهةً للمستخدمين وخيارات للصوت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب خيار إضافة الترجمة باللغة العربية.

ويمكن للحصول على هذه الخدمة، لعملاء موبايلي، الاشتراك شهريًا مقابل ٣٥ ريالاً أو أسبوعيًا مقابل ٩ ريالات، والحصول على ٣٠ يومًا تجربة مجانية، بإرسال الرقم 1 إلى 620400 للاشتراك الشهري أو إرسال 2 إلى 620400 للاشتراك الأسبوعي.