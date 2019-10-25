الرائد يكسب ضمك بهدف فوزير

تغلَّب فريق الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه ضمك بنتيجة ١-٠، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الثالثة والخمسين، تمكن لاعب فريق الرائد محمد فوزير من إحراز الهدف الأول في اللقاء لصالح فريقه الرائد من ركلة جزاء، لم يتصدَّ لها حارس المرمى؛ لتستقر وسط الشباك.

وبهذا الفوز يرفع الرائد رصيده إلى ثماني نقاط، فيما يبقى ضمك على رصيده السابق بأربع نقاط في مؤخرة سلم الترتيب.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الرائد ضمك

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25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 08:47 PM

الرائد يكسب ضمك بهدف فوزير

عبدالعزيز السلمي

جدة

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تغلَّب فريق الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه ضمك بنتيجة ١-٠، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الثالثة والخمسين، تمكن لاعب فريق الرائد محمد فوزير من إحراز الهدف الأول في اللقاء لصالح فريقه الرائد من ركلة جزاء، لم يتصدَّ لها حارس المرمى؛ لتستقر وسط الشباك.

وبهذا الفوز يرفع الرائد رصيده إلى ثماني نقاط، فيما يبقى ضمك على رصيده السابق بأربع نقاط في مؤخرة سلم الترتيب.

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الرائد ضمك

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