انفجارات بمخازن أسلحة ومقتل وإصابة 10 حوثيين في "حيس اليمنية"

شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان

شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار منزل استخدم كمستودع للأسلحة.

وعلمت "سبق" من مصادر عسكرية مقتل وإصابة 10 مسلحين حوثيين جراء انفجار مخازن أسلحة وذخائر تابع لهم في ريف مديرية حيس بالحديدة، كما شهدت سماء المديرية تصاعداً كثيفاً للدخان.