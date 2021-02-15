أمانة الرياض: مؤشر الإغلاقات يعاود الصعود.. ٦١٧ منشأة مخالفة في ٢٤ ساعة

إغلاق ١١٤ منشأة غير متقيّدة بالإجراءات الوقائية بعد تنفيذ المراقبين ٤٩٧١ جولة

أعلنت امانة منطقة الرياض رصدها ٦١٧ مخالفة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت عبر حسابها في تويتر مساء أمس: مؤشر الإغلاقات يعاود الصعود بـ١١٤ منشأة غير متقيّدة بالإجراءات الوقائية.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يرصدون ٦١٧ مخالفة بعد تنفيذهم ٤٩٧١ جولة رقابية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

أمانة الرياض الرياض

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15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 09:18 AM

إغلاق ١١٤ منشأة غير متقيّدة بالإجراءات الوقائية بعد تنفيذ المراقبين ٤٩٧١ جولة

أمانة الرياض: مؤشر الإغلاقات يعاود الصعود.. ٦١٧ منشأة مخالفة في ٢٤ ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت امانة منطقة الرياض رصدها ٦١٧ مخالفة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت عبر حسابها في تويتر مساء أمس: مؤشر الإغلاقات يعاود الصعود بـ١١٤ منشأة غير متقيّدة بالإجراءات الوقائية.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض يرصدون ٦١٧ مخالفة بعد تنفيذهم ٤٩٧١ جولة رقابية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

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