"هدف" يلحق 5556 شاباً وشابة ضمن "تمهير"

دعا المنشآت إلى الانضمام إلكترونياً للبرنامج

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلحاق 5556 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، داعياً منشآت القطاع الخاص، إلى طرح فرصها التدريبية المتاحة لديها أمام الكوادر البشرية الوطنية من خلال زيارة البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

ويهدف برنامج "تمهير" الذي جاء تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437هـ، إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين, ويضيف البرنامج فرصاً إضافية أسبوعياً، للتخصصات في المجالات المختلفة.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير بين 3 و6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية "تمهير" في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريا يقدمها "هدف" خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.