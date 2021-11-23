وزير الرياضة: كل الدعوات لفريق الهلال.. بإذن الله يحقق اللقب القاري

قبل ساعات من اللقاء المرتقب مع بوهانج الكوري الجنوبي بالنهائي الآسيوي

غرّد، قبل قليل، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه في "تويتر" متمنيًا الفوز لفريق الهلال، في لقائه اليوم مع بوهانج الكوري الجنوبي، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: كل الدعوات وصادق الأمنيات اليوم لممثلنا الهلال بالتوفيق.. وبإذن الله تحقيق اللقب القاري".

ويستضيف الهلال الفريق الكوري عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بقيادة الحكم الإماراتي "الدولي" محمد عبدالله.

"الهلال" يخوض اللقاء بحثاً عن اللقب الرابع، توّج باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1991 و2000 و2019، ولكنه اللقب الثامن حسب مسميات البطولات الآسيوية (في حال تحقيقه) وكذلك الفريق الكوري (توج أعوام 1997 و1998 و2009).

وكان قد وصل "بوهانج" للعاصمة الرياض قبل عدة أيام من موعد اللقاء؛ من أجل تأقلم اللاعبين مع الأجواء وفارق التوقيت.