جامعة شقراء.. نجاح مبادرة SURE المتكاملة للاستجابة لجائحة كورونا

مبادرات عدة لضمان جاهزية الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز

نجحت كليتا الطب بجامعة شقراء، بمحافظتَي شقراء والدوادمي في مشروعهما المتكامل (SURE) للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والمكون من مبادرات عدة؛ لضمان جاهزية الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم، خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء، بدعم من مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وجرى تسجيل ما يزيد على 500 ممارس صحي بمبادرة الندوات الإلكترونية SURE-Webinars من أطباء وممارسين صحيين وطلاب من داخل المملكة وخارجها، حيث قدمت محاضرات نوعية متخصصة مقدمة من قبل ثمانية متحدثين من كليتي الطب بجامعة شقراء للتعريف بالفيروس ونشأته وطبيعته، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها والتدريب على الوقاية من الأمراض المعدية والتعرف على البروتوكولات والإجراءات المعتمدة والتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم التطرق للجوانب النفسية المرتبطة بالجائحة.

من جهة أخرى، اعتمدت مصادر معلومات مبادرة SURE-Resources التي قدمت على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني، على ما يزيد على 100 مصدر متنوع من أدلة علاجية معتمدة من وزارة الصحة والمؤسسات والجمعيات العالمية ذات العلاقة وأبحاث طبية وبروتوكولات، وكذلك على مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة عن بُعد والندوات الإلكترونية ومقاطع الفيديو التدريبية والمقاطع الصوتية.

كما جرى تلقي الاستشارات الطبية النفسية، للوقاية من القلق المرتبطة بجائحة كورونا بإشراف طاقم طبي متخصص عبر مبادرة عيادة الدعم النفسي الافتراضية SURE- Psychiatry Virtual Clinic.