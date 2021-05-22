أمير منطقة الرياض يعزي السفير "الراضي" في وفاة والدته

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي في وفاة والدته.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة الرياض بالسفير، وسأل الله عز وجل أن يتغمد والدة السفير بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



وأعرب السفير "الراضي" عن شكره وتقديره لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه، وألا يريه أَي مكروه.