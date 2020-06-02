"وضع كمامة للحمار".. صبي مصري: "مصدر رزقي ولو حصل له حاجة هموت وراه"

والده: "نعمل باليومية.. والظروف على قد الحال"

في لفتة طريفة، تكشف عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ظهر صبي بمحافظة الأقصر جنوبي مصر ممتطيًا حماره، ومرتديًا كمامة، كما وضع كمامة أخرى على فم الحمار الذي يعد مصدر الرزق له وللأسرة.

وحسب موقع "البوابة نيوز"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الصبي "عبده عبدالله محمد صادق" من قرية العشي بمدينة الأقصر، وهي تكشف التزامه بارتداء الكمامة لحماية نفسه من العدوى. وأكد "عبده" أن "الإجراءات مش على الكبار بس؛ لازم إحنا الشباب والأطفال يكون عندنا وعي. الكورونا انتشر في الأقصر بشكل كبير وأنا خائف على نفسي". لكن الطريف أن "عبده" لم يكتفِ بذلك؛ بل قرر صنع كمامة خاصة لحماره من أجل حمايته من الإصابة بالفيروس.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن "عبده" أنه يعمل مع والده عاملاً باليومية، ويضيف: "الحمار ده مصدر رزقي، وباكل من وراه عيش كل يوم، ولو حصله حاجة (لو أُصيب) أو مات بالفيروس هموت وراه، عشان كده عملت كمامة كبيرة ليه عشان تحميه من الكورونا اللي انتشر في كل مكان".

وأضاف "عبده" بأنه سعيد بالتفاعل الكبير بعد انتشار صورته على الحمار بالكمامة، وطالب الجميع بضرورة ارتداء الكمامة خلال الخروج للسعي لمصادر رزقهم، وكذلك حماية الحيوانات التي يعيشون بها، وهي مصدر رزقهم الأساسي في الحياة. مؤكدًا أنه يضع الكمامة لحماره يوميًّا قبل الخروج من المنزل لحمايته من الكورونا.

فيما قال الحاج عبد الله محمد صادق، والد "عبده"، إن ظروفهم المعيشية "على قد الحال"، ولا يملكون أرضًا أو منزلاً كبيرًا كباقي أبناء القرى والعائلات؛ لذلك قرروا حماية الحمار بتلك الفكرة.