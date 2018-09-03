درجة الـ47.2 تُدخل عرعر الترند العالمي.. "المدن الأعلى حرارة بالعالم"

سجّلتها أمس وحازت الترتيب 14 مع "مطربة الكويت" و3 مدن عراقية

سجّلت محافظة عرعر شمال المملكة يوم أمس، أعلى درجة حرارة بين مناطق البلاد، حيث بلغت 47.2 درجة، لتدخل بذلك قائمة الترند العالمي في الحرارة محتلة الرقم ١٤ بين مدن العالم ومواقع الرصد المختلفة.

وأظهرت إحصائية أشار لها أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن المدن الأشد حراً في العالم على قائمة الـ١٥ مدينة تتناوبها دولتا العراق والكويت وعرعر المدينة السعودية الوحيدة، حيث سجّلت ثلاث مدن في جمهورية العراق أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، يليها في المركز الرابع منطقة مطربة شمال غرب الكويت.