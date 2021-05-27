منسوبو "تعليم القريات" وأولياء أمور يشيدون بنظام "التقويم الدراسي الجديد"

"الثبيتي" قال إن تطوير الخطط والمناهج والفصول الثلاثة "حِراك وثّاب" للتعليم

قال مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، إن موافقة مجلس الوزراء على أن "التقويم الدراسي الجديد" هو امتدادٌ للتطوير الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية ولي العهد - حفظه الله - ومتابعة وزير التعليم الدكتور أحمد آل الشيخ لتطوير الخطط والمناهج الدراسية واستشراف مستقبل واعد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.



وفي التفاصيل، أشاد "الثبيتي" بالخطوة المتميزة لفصول العام الدراسية الثلاثة بأنها ستكون تجربة فريدة تساعد الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم مواصلة دراستهم بأوقات منتظمة وإعطائهم فرصة البدء بطاقات متجددة مع كل فصل دراسي مستقل لتكون هذه النقلة النوعية فيما تم الإعلان عنه مدعاة للفخر والاعتزاز والانتماء داعيًا الله أن يحفظ البلاد وقادتها والتوفيق والنجاح والسداد لأبنائنا وبناتنا في مسيرتهم التعليمية وأن يرفع عن هذه الأمة هذا الوباء.



ورفع عددٌ من منسوبي تعليم القريات شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد التقويم الدراسي الجديد، حيث قال رئيس الإشراف التربوي صالح حماد العنزي إن هذه الموافقة التي اعتمدها مجلس الوزراء تأتي تتويجًا لعمل كبير قامت عليه وزارة التعليم مواكبة للتسارع التعليمي العالمي وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله كما قال رئيس شؤون المعلمين سعد المالكي إن التقويم الدراسي الجديد هو إشراقة أمل تحاكي مستجدات العصر خصوصًا في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع وهو ما عملت عليه حكومتنا الرشيدة وتتابعه وزارة التعليم باهتمام بالغ.



وذكر مدير المراجعة الداخلية محمد مدالله العازمي أن هذا التحديث الذي أحدثته الوزارة أخيرًا يأتي تماشيًا مع رؤية سيدي سمو ولي العهد ومتابعة معالي وزير التعليم حيث نشهد نقلة نوعية كبيرة في المسار الزمني للدراسة والمناهج وغيرها وهو ما يبشر بمستقبل مغاير لتعليمنا العام والجامعي.



ومن جهة أخرى، قال المستشار التعليمي الدكتور معاوية الكويليت إن ما تم الإعلان عنه من قِبل وزير التعليم هو رسالة واضحة المعالم لمسيرة تعليم مختلفة قادمة تحمل كل متغيرات حديثة منتظرة تُسهم في تكامل الجهود بين الوزارة والأسرة والمجتمع بشكل عام وتشكل رؤية ستُسهم في بناء مجتمع حضاري يتطلع لأن يكون التعليم قائدًا لكل مسيرات البناء والتطور في كل المجالات والمسارات.



وأضاف أمين عام الإدارة عايش ساير العازمي أن هذه المنهجية المباركة التي تم الإعلان عنها هي بشرى خير تفاءل بها المجتمع بأكمله خصوصًا أنها شملت مسارات عديدة ليس أقلها مناهج التدريس والفصول الثلاثة وغيرها مقدمًا شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه المبادرات النوعية الموجهة.



ومن ناحية أخرى، عبّر مدير تقنية المعلومات عايض العنزي عن سروره في إصدار الوزارة لهذه الحزمة من التغييرات التي جاءت متوافقة مع التقويم الدراسي الجديد وتحاكي رغبات وتطلعات الطلاب والطالبات وأسرهم.



وقال قائد مدرسة الإمام مسلم الابتدائية محمد ضامي العنزي إن الميدان التربوي انتظر كثيرًا مثل هذا الحراك الممنهج الهادف للتطوير ومواكبة متطلبات العصر كاشفًا أن المعلم والطالب قد ثمنوا ما جاء في هذا التقويم الدراسي الجديد.



وأوضح قائد مدرسة غطي الابتدائية عزيز تابع الشراري، أن التقويم الدراسي الجديد جاء بعد عام كامل من الدراسة عن بعد ومحققًا لتطلعات منسوبي الوزارة والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نظرًا لما اشتمل عليه من إضافات وتغييرات هدفت للصالح العام وتحقيقًا للرؤية المباركة.



وأكد رئيس فريق فارس سعود الشراري بدوره أهمية ونواتج هذا المشروع التجديدي للتقويم الدراسي الجديد، مبينًا التناغم بين المسارات والتوجهات التي شملت المناهج والفصول الدراسية وهو ما يعطي الطالب والطالبة دافعًا للاجتهاد والتفوق والانطلاق.



وفي السياق ذاته، أبدى ولي الأمر ثامر الرويلي، إعجابه بإعلان وزارة التعليم عن تقويمها الدراسي الجديد، متمنيًا أن تحقق كل ما تهدف إليه من تغييرات تصب كلها في صالح المسيرة التعليمية للطالب والطالبة والمنظومة التعليمية بشكل عام.