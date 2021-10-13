المرور: ضبط الشاحنات المتحايلة على نقاط الرصد بالسير من خلف الكاميرات

قال في تفاعل سريع مع تغريدة مواطن: تم تطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقهم

ضبط المرور السعودي الشاحنات المخالفة التي تحايلت على نقاط الرصد بالسير من خلف الكاميرات.

وتفصيلاً، تفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المواطنين يرصد تحايل الشاحنات على نقاط الرصد بطرق مختلفة؛ كالسير من خلف الكاميرا أو الدخول للأحياء السكنية في بعض المواقع.

ونشر حساب المرور رداً سريعاً على تغريدة المواطن؛ لافتاً إلى أنه تمّ ضبط الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.