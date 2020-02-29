تركيا تتسول صواريخ باتريوت من أمريكا في مواجهتها مع النظام السوري

بعد مقتل 55 من جنودها 34 منهم في ضربة واحدة

ذكر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم (السبت)، أن أنقرة طالبت أمريكا إرسال صواريخ باتريوت لدعمها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في مواجهتها الحالية مع نظام بشار الأسد.

وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين بعد اجتماعه في قطر مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وكان 55 جنديًا تركيا قد لقوا حتفهم في إدلب هذا الشهر خلال هجمات شنها النظام السوري، بينهم 34 قتلوا في غارة شنها نظام الأسد على تعزيزات تركية