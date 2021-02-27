تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟

قالت إنه بات ظلاً لنفسه ولم يعد المهاجم القوي

أفردت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرًا عن مهاجم نادي النصر الحالي، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وعنونت التقرير بـ"عبدالرزاق حمدالله: بداية النهاية؟".



وقالت الصحيفة في تقريرها إن الهداف الكبير لنادي النصر يمرُّ بفترة عصيبة في الوقت الحالي، بل من الممكن أن تكون الفترة الأسوأ له منذ انضمامه للنادي السعودي.



الصحيفة أضافت: "لم يعد عبدالرزاق حمدالله هو الهداف القوي صاحب الحلول المبتكرة، المهاجم الذي يخشاه المدافعون، بل إنه إذا جاز التعبير بات مجرد ظل لنفسه".



وزادت الصحيفة: "حمد الله ربما لم يعد يحظى بتقدير كبير من مسؤولي ناديه. وإن ما يؤكد هذه الشائعات هو القرار الأخير الذي اتخذه مدربه الكرواتي ألين هورفات بالتوقف عن الدفع به في المباريات".