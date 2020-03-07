وفاة "مُرافق الأئمة" وإغلاق الحرم ليلاً.. هنا 7 أيام مكية في صدارتها "تعليق العمرة"

تستعرض "سبق"، في هذا التقرير، أبرز الأحداث الأخيرة التي شهدتها أطهر البقاع؛ مكة المكرمة، خلال السبعة أيام الماضية، حيث التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- للتصدي لفيروس “كورونا” الجديد ومنع انتشاره.

ولعل أبرز الأخبار هنا؛ تعليق العمرة وإغلاق المسجد الحرام بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، والأمر السامي الكريم بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين والذي بدأ فجر اليوم.

وتبذل الدولة -رعاها الله- جهوداً كبيرة في التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد، وسط إشادات من منظمات عالمية ودينية على الخطوات التي اتخذتها الدولة في مواجهة “كورونا”.

تعليق العمرة

وأوضحت وزارة الخارجية أن الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس “كورونا” الجديد (19-COVID)، وتؤكد الوزارة حرص حكومة السعودية من خلال تلك الجهات على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس، ومحاصرته، والقضاء عليه بإذن الله.

https://sabq.org/QCNJpK

https://sabq.org/6gmNWT

إغلاق الحرم

وأعلن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

https://mobile.sabq.org/CQYpbz

فتح المطاف

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين ابتداءً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

https://sabq.org/x8F7WD

الأزمات والكوارث

وعقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة اجتماعاً،؛بحضور ممثلين عن 42 جهة حكومية؛ وذلك بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان.

https://sabq.org/CNc2Y6

الرعاية العاجلة

ووجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بمتابعة وإشراف الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة خلال 24 طوال أيام الأسبوع ابتداءً من غدٍ الخميس بالمراكز الثمانية التالية: "الزاهر - كدي والهجرة - العزيزية - المعابدة - بحرة - مخططات شرائع ٧ - النوارية – الجموم”.

https://sabq.org/ZCwkbd

https://sabq.org/5FHxBC

إيقاف البصمة

وأعلنت أمانة العاصمة المقدسة، الخميس الماضي، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

https://sabq.org/cj6y3V

حي النكاسة

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، عن الانتهاء من فصل خدمات المرحلة السادسة من مشروع تطوير حي النكاسه العشوائي بمكة المكرمة، والتي بدأت الاثنين الماضي، واشتملت على فصل خدمات (114) عقاراً.

https://sabq.org/7VxSrW

مدرسة تعليم القيادة للسيدات

وتعتزم إحدى الشركات العقارية بمكة المكرّمة، إنشاء مدرسة تعليم قيادة السيارات للسيدات؛ لتكون المدرسة الأولى في مكة المكرّمة بعد السماح للمرأة بالقيادة، عند إنشائها.

https://sabq.org/D6FrKY

إغلاق الورش والمعارض

وتكمل ‎بلدية الشوقية الفرعية، إغلاق مداخل ومخارج مجمع الخياط للورش بالكعكية بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع أمن المهمات والواجبات بشرطة ‎العاصمة المقدسة وإدارة الدعم والإسناد.

كما أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، معارض السيارات الواقعة ضمن حمى المشاعر تمهيداً لنقلها إلى مدينة السيارات الجديدة الواقعة على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة.

https://sabq.org/fPDpsw

https://sabq.org/5Gtq2B

مُرافق الأئمة

وروى شقيق مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف الرقيب "الحسين محمد علي العسيري" الذي وافته المنية الخميس الماضي، تفاصيل وفاته بسكتة قلبية مفاجئة بعد 24 عاماً من العمل داخل أروقة المسجد الحرام.

https://mobile.sabq.org/TpSY56