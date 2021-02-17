زوج ملكة بريطانيا يدخل المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه

دخل الأمير البريطاني فيليب دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث، المستشفى في إجراء احترازي بعد إصابته بوعكة لا علاقة لها بكوفيد-19، أمس، بحسب بيان رسمي لقصر بكنغهام، اليوم (الأربعاء).

وذكر البيان أن "دخول الدوق إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه، بعدما شعر بتوعك، ومن المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لأيام قليلة للمتابعة والراحة"؛ وفقاً لـ"رويترز".

ومن جهته أوضح مصدر ملكي أن الأمير فيليب (99 عاماً) يشعر بتوعك منذ فترة قصيرة ودخل المستشفى على قدميه ودون مساعدة.

واعتزل الأمير الارتباطات الرسمية في أغسطس 2017.