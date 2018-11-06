"هلال الباحة" تنفذ دورة للإسعافات الأولية في المخواة

ضمن برنامج الأمير "نايف"

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، إدارة التدريب؛ دورة إسعافية، ضمن برنامج الأمير "نايف" لمبادئ الإسعافات الأولية بمحافظة المخواة، "برامج المجتمع"، لمدة يومين.

وقال المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن الشهادات طبعت بعد انتهاء الدورة من خلال البرنامج الإلكتروني لنظام التدريب، مضيفًا أن الدورة نفذها الأخصائي حمزة أحمد الزهراني، والمدرب عبدالله صالح الغامدي.

وأهاب "الزهراني" بالجميع بالتسجيل في برنامج الأمير"نايف" من خلال الرابط، ومن خلال طريقة التسجيل الموضحة في الفيديو المرفق:https://training.srca.org.sa/#!/home