"لغز مرض كوفيد الطويل".. علماء يتوصلون أخيرًا للسبب!

ملايين أصيبوا ونجوا من الموت لكنهم لم يتعافوا إلا بعد أشهر

قال علماء في أيرلندا: إنهم توصلوا إلى السبب الذي يؤدي إلى إصابة الأشخاص بمرض "كوفيد-19" لفترة طويلة تزيد على المعدل العام.

وأوضح العلماء -وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية- أن السبب وراء هذه الإصابة، يمكن أن يكون ناتجًا عن مضاعفات تجلط الدم الذي يرافق الفيروس.

ورغم أن الملايين من المصابين بفيروس كورونا نجوا من الموت؛ إلا أنهم لم يتعافوا وعانوا من الإصابة الطويلة بـ"كوفيد-19" التي تمتد لأشهر طويلة، وفي العادة، يتعافى مصابو كورونا بعد أسبوعين من الإصابة.

وكان العلماء -حتى وقت قريب- في حيرة بشأن السبب الدقيق وراء الإصابة بالمرض طويل المدة.

ويقول علماء في أيرلندا إنهم يقتربون من معرفة السبب خلف ذلك؛ مشيرين إلى أن نظام تخثر الدم في الجسم له صلة بالأمر؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وقال البروفيسور جيمس أودونيل، المؤلف المشارك في الدراسة: "إن فهم السبب الرئيسي وراء المرض؛ هو الخطوة الأولى لتطوير علاج فعال".

وأضاف: "الملايين من الناس يعانون بالفعل من أعراض متلازمة كوفيد الطويلة".

ونُشرت الدراسة الجديدة، التي راقبت حالات 50 مصابًا بأعراض طويلة للفيروس، وقارنتهم بـ17 متطوعًا من الأصحاء.

وكان متوسط عمر المرضى المصابين 50 عامًا، وتم تحليل حالاتهم بعد 10 أسابيع تقريبًا من الإصابة لأول مرة، وأخذ الباحثون عينات دم من المشاركين.

ووجد الباحثون أن علامات التخثر كانت مرتفعة بين المصابين؛ مشيرين إلى أن مستويات التخثر كانت كبيرة بين المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى منذ بداية إصابتهم.

وقالت هيلين فوغارتي، الباحثة الرئيسية في الدراسة: إن النتائج تشير إلى أن "نظام التخثر قد يكون متصلًا بالسبب الجذري لكوفيد الطويل''.