90 مليار دولار لإنقاذ 700 مليون شخص بالدول الفقيرة.. من يدفع فاتورة "كورونا"؟

الأمم المتحدة: يتركزون في 20 أو 30 دولة.. أضرار كبيرة متوقعة للفيروس القاتل

كشفت منظمة الأمم المتحدة أن العالم بحاجة لتقديم مساعدات مالية وغذائية تقدر بـ90 مليار دولار لتوفير الغذاء والدواء لتمكين نحو 10 في المئة من سكان العالم قرابة 700 مليون شخص في أفقر دول العالم، من الاستعداد صحيًّا لمواجهة فيروس كورونا.



ويعد هؤلاء وفق الأمم المتحدة الأكثر ضعفًا، ويتركزون في حوالي عشرين إلى ثلاثين دولة تتلقى بالفعل مساعدات إنسانية.



وأوضحت الأمم المتحدة أن ثلثي المبلغ يمكن أن يأتي من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يمكن تمويل الباقي عبر زيادة المساعدات الحكومية للدول النامية؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".



ووفق الأمم المتحدة: سيُلحق وباء كورونا أضرارًا واسعة بدول شرق أفريقيا؛ حيث سيتضاعف انعدام الأمن الغذائي مرتين في غضون ثلاثة أشهر.



ويقدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن نحو 20 مليون شخص يفتقرون حاليًّا إلى إمدادات غذائية آمنة، ويتوزعون على 9 دول في المنطقة.



وهذه الدول سجلت عددًا قليلًا من الإصابات بالفيروس مقارنة بباقي أنحاء العالم؛ حيث لم يصل الوباء ذروته في الدول الأكثر فقرًا في العالم، وسط توقعات بأن تصل هذه الدول إلى الذروة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.



ونظرًا لاقتصاداتها الهشة وبنيتها التحتية الصحية الضعيفة؛ تعد هذه الدول أكثر عرضة لتداعيات الأزمة المتفاقمة من جراء وباء كورونا.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد الأشخاص الذين يفتقدون إلى الأمن الغذائي في المنطقة سيرتفع على الأرجح إلى ما بين 34 و43 مليون شخص في الأشهر الثلاثة المقبلة.