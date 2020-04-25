المغرب: تسجيل 131 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس لـ498

أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3889، فيما بلغت الوفيات 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين تماماً من فيروس "كورونا" ارتفع إلى 498 شخصاً.