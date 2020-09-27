يرون البرج.. "الشبكة" تُخرج طلاب أبو الغرفة من منازلهم بحثًا عن "مدرستي"!

ناشدوا زيارة الفِرَق والحل وقالوا: المشكلة ستتفاقم لو أصبحت الامتحانات عن بُعد

اشتكى أولياء أمور طلاب وطالبات قرية أبو الغرفة جنوب غرب محافظة العارضة بجازان، من ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت؛ موضحين أن البرج لا يبعد سوى أقل من 300 متر، ويشاهد من المنازل؛ غير أن الشبكة ضعيفة جدًّا؛ مما يدفع بعضهم للخروج خاصة وقت ما يتطلب الأمر دخول الطلاب لمنصة "مدرستي".

وفي التفاصيل، قال السكان: "نحن مَن تقدم بطلب إلى الاتصالات لتركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها؛ لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته ولا نعلم ما هو السبب"؛ متسائلين: ما الفائدة من وجوده إذا كان أبناؤنا لا يستفيدون منه خلال هذا الظرف ويخرجون من المنازل بحثًا عن شبكة أقوى من أجل الدخول لمنصة مدرستي، التي أقرتها وزارة التعليم بسبب استمرار جائحة كورونا؟

وأضافوا: "في حال تم اتخاذ قرار بمواصلة التعليم عن بُعد بجانب تأدية الاختبارات من المنازل؛ فالمشكلة ستتفاقم مع ضعف الشبكة"؛ مناشدين شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات سرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك، وزيارة القرية من قِبَل الفِرَق للتأكد من المشكلة وحلها.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة خلال الفصل الأول عن بُعد لأول سبعة أسابيع؛ وذلك عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية؛ على أن يتم التقييم بعد خمسة أسابيع والذي من المفترض أن يكون الأسبوع القادم للنظر في مدى استمرار التعليم عن بُعد فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول أو العودة للدراسة في المدارس.