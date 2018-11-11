الأخضر الشاب: الشهري يستدعي 22 لاعبًا لمواجهتَيْ عمان وفلسطين

ينطلق يوم غدٍ الاثنين معسكر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.



واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري (22) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، وحسين النخلي، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، وعبد الباسط هندي، وعبدالله مجرشي، ويوسف الحربي (من النادي الأهلي)، وحمد هوساوي، وعبدالرحمن اليامي، وعمر العودة (من نادي الفيحاء)، وحسين قاسم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وأيمن الحجيلي، وعبدالله الشنقيطي (من نادي الأنصار)، وعبدالله اليوسف، ومحمد المجحد (من نادي الفتح)، وراكان الشملان، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وعلي الأسمري (من نادي أحد)، وأنس زباني (من نادي الباطن)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، ورمزي صولان (من نادي الفيصلي)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة).

وسيجري الأخضر مساء غدٍ الاثنين أولى حصصه التدريبية، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، على أن يلاقي منتخبَيْ عمان وفلسطين وديًّا خلال فترة المعسكر.



الجدير بالذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات: الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل.