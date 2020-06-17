المؤشر أخضر.. الحالات الحرجة المصابة بكورونا تنخفض إلى 1859 حالة

بلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات الفيروس

انخفض مؤشر الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب بفيروس كورونا إلى 1859 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1910 حالة.

وبلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 03:56 PM

بلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات الفيروس

المؤشر أخضر.. الحالات الحرجة المصابة بكورونا تنخفض إلى 1859 حالة

محمد المواسي

الرياض

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انخفض مؤشر الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب بفيروس كورونا إلى 1859 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1910 حالة.

وبلغ مقدار الانخفاض 51 حالة وفقاً لتقرير الصحة اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة اليوم.

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فيروس كورونا الجديد

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