شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

"التحالف": كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف أمس الثلاثاء لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الثلاثاء باتجاه السعودية.

وتفصيلاً، أوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن الطائرة المفخخة كانت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.