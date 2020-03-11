بعد غياب سبع جولات .. التعاون يتذوق طعم الفوز عبر بوابة الأهلي

نجح فريق التعاون في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات السبع الأخيرة من أمام ضيفه الأهلي، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة صعد من خلالها للمركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 محافظاً على المركز الثالث.

جاءت بداية مواجهة التعاون بضيفه الأهلي سريعة من جانب أصحاب الضيافة، الذين بادروا في البحث عن هدف، وشكل هجومه بقيادة تاوامبا وأميسي وهيلدون قلقاً متكرراً على الدفاع؛ حيث حاول الأخير الوصول لشباك الأهلي مبكراً حينما توغل في الدقيقة الرابعة من الرواق الأيمن قبل أن يمرر كرة مثالية إلى المهاجم الكاميروني تاوامبا، الذي بدوره سددها مباشرة أبعدها محمد الفتيل قبل وصولها للشباك.

وقبل أن ندخل الدقيقة العاشرة باغت نيلدو حارس الأهلي بتصويبة مخادعة من مسافة بعيدة، أوقعت هدف التقدم لفريقه؛ حيث وقف أمامها الحارس ياسر المسيليم ساكناً واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تعانق شباكه بطريقة أقل ما يقال عنها: رائعة.

استوعب الأهلي صدمة الهدف، وبعد دقائق عادوا للنشاط الهجومي الذي اتسم بالسرعة؛ حيث انطلق يوسف البلايلي بالسرعة القصوى من الجهة اليسرى وخطف الكرة من أمام المدافع أحمد عسيري، وعكس كرة أرضية أمام السومة لكن المدافع سبقه للكرة وأبعد خطرها (22).

في الشوط الثاني لم يترك أصحاب الضيافة المساحات لنظيره كما كان الحال في شوط المباراة الأول؛ حيث قدم لاعبوه شوطًا ثانيًا مميزًا تقاسم فيه السيطرة على مجريات اللعب مع الأهلي، وكانا قريبين من تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة.

سعي فريق الأهلي الجامح نحو التعديل كاد أن يثمر عن الهدف، لولا براعة الحارس ورعونة اللاعبين؛ حيث أهدر عمر السومة في الدقيقة 58 فرصة حقيقية من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجانب القائم بشكل غريب.

رد التعاون كاد أن يكون حاسماً حينما مرر أميسي كرة طولية وضعت تاوامبا خلف المدافعين في حالة انفراد، لكنه تسرع في تسديد الكرة ليتصدى لها الحارس ياسر المسيليم ببراعة (60).

كاد عمر السومة أن يعيد اللقاء إلى نقطة البداية عندما ارتقى أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء ليستقبل كرة ركنية برأسية ويحولها ناحية المرمى الخالي، لكن كرته جاءت خارج الخشبات الثلاث (82) .

ثم ضاعت فرصة لا تعوض للضيوف عندما توغل ساريتش ولعب على طبق من ذهب إلى دجانيني، وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة خارج الخشبات الثلاث لتضيع فرصة هدف محقق للضيوف (86).