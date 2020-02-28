إطلاق نار في عسير.. سقوط قتيل وعدة مصابين من أسرة واحدة

الجاني اقتحم منزلهم بقرية جرد وبحوزته سلاح ناري

باشرت الجهات الامنية بشرطة منطقة عسير، بعد ظهر اليوم إطلاق نار بقرية جرد، إحدى القرى التابعة للمنطقة .

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" فإن شخصًا قد دخل على أفراد إحدى الأسر وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار عليهم مما نتج عنه وفاة أحدهم بالموقع وإصابة الباقين إصابات متعددة.

وباشرت الجهات المعنية الحادث، فيما رجحت مصادر "سبق" مصرع طرف ثانٍ في المستشفى ، بينما تم إلقاء القبض على الجاني في حينه.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها .