"تجارة القصيم" تحرر 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية

نفّذت 8.208 جولات تفتيشية خلال شهر سبتمبر

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر سبتمبر 8.208 جولات تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وحررت، خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، أربع مخالفات فورية وقامت بتطبيق العقوبات بخصوصها.